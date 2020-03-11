Российско-оккупационные войска на Донбассе подготовили к немедленному применению в случае соответствующей команды на линии соприкосновения боевые танки, артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Оборудование боевых позиций нарастили вглубь временно оккупированной территорий в Донецкой и Луганской областях.

При этом проводятся работы по маскировке тяжелого вооружения, которое расположили вопреки запретам Минских договоренностей.

Наемников Путина привели в боевую готовность на Донбассе: стянули танки politeka.net

В то же время российские пропагандисты активизировали распространение фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации украинских воинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта под поселком Пески на Донбассе террористы устроили масштабный обстрел из артиллерии. Они открыли огонь по военному грузовику ВСУ из противотанкового ракетного комплекса.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!