Наемники Путина устроили теракт на Донбассе: ранен мирный житель

7 марта боевики "ДНР" совершили очередной террористический акт на Донбассе.

Оккупационные войска вели огонь на поражение по мирному гражданскому населению прифронтовой Марьинки Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook

"На одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов разрушены дотла, во время вражеского снайперского обстрела получил ранение мирный житель", – сказано в сообщении.

Снайперский обстрел. Иллюстрация ФАН

Уточняется, что житель города в этот момент находился за рулем авто. Украинские военные оперативно эвакуировали мужчину из сектора обстрела.

"В безопасном месте военными медиками была оказана первая медицинская помощь раненому, дальше его немедленно доставили в ближайшее медицинское учреждение", – отметили в ООС.

При этом 18 декабря 2019 года вражеские снайперы также открывали огонь в Марьинке. Тогда они убили одного жителя.

"Сюда любят заезжать из России выпускники снайперской школы. Вблизи Марьинки они составляют свои экзамены и оттачивают стрелковые навыки", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что украинские военнослужащие не открывали огонь в ответ, чтобы не подвергать опасности гражданское население.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские наемники на Донбассе в среду, 4 марта, повредили газопровод, который проходит вблизи села Новоселовка, из-за чего на месте ЧП вспыхнул пожар.

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