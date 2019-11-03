Наемники Путина обстреляли ВСУ в районе Золотого: есть раненый

В воскресенье, 3 ноября, на войне за независимость на Донбассе один украинский военный получил ранение.
Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, в течение суток террористы "Л/ДНР" 6 раз нарушили режим прекращения огня. Они применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
Оккупанты обстреляли позиции защитников Украины возле таких населенных пунктов: Новолуганское, Хутор Вольный, Водяное, Луганское.
Также террористы из крупнокалиберных пулеметов обстреляли ВСУ в районе Золотого, однако за пределами участка разведения войск.
Карта зоны ООС
Министерство обороны Украины
Иллюстрация. Война на Донбассе
Соцсети
Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Золотое (Луганская область) начался второй этап разведения – демонтаж фортификаций и разминирование. Разминирование продлится до 9 ноября, а демонтаж фортификационных сооружений – до 25 ноября.
При этом в штабе ООС заявили, что угроз для местного населения после начала разведения войск в поселке Золотое не существует и украинская армия готова адекватно реагировать на любые нарушения.
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