Наемники Путина обстреляли ВСУ в районе Золотого: есть раненый

В воскресенье, 3 ноября, на войне за независимость на Донбассе один украинский военный получил ранение.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, в течение суток террористы "Л/ДНР" 6 раз нарушили режим прекращения огня. Они применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Оккупанты обстреляли позиции защитников Украины возле таких населенных пунктов: Новолуганское, Хутор Вольный, Водяное, Луганское.

Также террористы из крупнокалиберных пулеметов обстреляли ВСУ в районе Золотого, однако за пределами участка разведения войск.

Карта зоны ООС Министерство обороны Украины

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Золотое (Луганская область) начался второй этап разведения – демонтаж фортификаций и разминирование. Разминирование продлится до 9 ноября, а демонтаж фортификационных сооружений – до 25 ноября.

При этом в штабе ООС заявили, что угроз для местного населения после начала разведения войск в поселке Золотое не существует и украинская армия готова адекватно реагировать на любые нарушения.

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