Наемник Путина на Донбассе опозорился на камеру: опубликовано видео

У террориста "ЛНР" с нетипичной внешностью для Донбасса возникли проблемы с названием поселка Новотошковское, который находится в Попаснянском районе Луганской области.

Во время интервью оккупант не смог правильно произнести название населенного пункта. Видео опубликовал блогер Necro Mancer в Twitter.

"Какой шикарный персонаж. Жаль, что выговорить название поселка Новотошковское у тракториста Ибрагимова так и не получилось", - посмеялся он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно экс-террорист "ДНР" разоткровенничался на камеру, рассказав, как на Донбассе и в Крыму все проклинают главу РФ Владимира Путина.