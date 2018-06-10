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Наемник Путина на Донбассе опозорился на камеру: опубликовано видео

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У террориста "ЛНР" с нетипичной внешностью для Донбасса возникли проблемы с названием поселка Новотошковское, который находится в Попаснянском районе Луганской области.

Во время интервью оккупант не смог правильно произнести название населенного пункта. Видео опубликовал блогер Necro Mancer в Twitter.

"Какой шикарный персонаж. Жаль, что выговорить название поселка Новотошковское у тракториста Ибрагимова так и не получилось", - посмеялся он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно экс-террорист "ДНР" разоткровенничался на камеру, рассказав, как на Донбассе и в Крыму все проклинают главу РФ Владимира Путина.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаЛуганск
Объекты
Новости ЛНРНовости Донбасса
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