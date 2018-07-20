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"Наехал" на Захарченко: Безлера потеряли после поездки в "ДНР"

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На нескольких пабликах террористов "ДНР" появились сообщения о гибели одного из экс-главарей боевиков Игоря Безлера ("Бес").

Эта новость вызвала ажиотаж в сети. "Земля железобетоном!", "Есть в мире справедливость!" - писали пользователи. Однако, спустя короткое время, выяснилось, что сообщение было фейковым.

Украинские военные выразили надежду на то, что вскоре эта информация воплотиться в жизнь.

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В то же время СМИ отмечают, что Безлер и в действительности якобы несколько дней не появлялся на публике. При этом акцентируется внимание на том, что накануне он приезжал на Донбасс, после чего обозвал нынешнего главаря террористов Александра Захарченко "придурком". В сети появился его разгромный пост о разрухе в "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Безлер, говоря о потере поселка Чигари возле Горловки в мае текущего года, рассказал о командирах, которых присылают командовать на Донбасс из России.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Игорь Безлер (Бес)
Место
Украина
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