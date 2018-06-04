УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Начиная с Харькова": скандальный писатель призвал Россию к захвату части Украины

5.6тЧитать новость на украинском

Скандальный российский писатель и политический деятель Эдуард Лимонов призвал РФ к захвату всех территорий Украины, где большинство граждан разговаривают на русском языке.

Такое заявление он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter, дав "совет" России также по Казахстану.

"Завещание, вдруг не доживу. Возьмите в Россию все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова", - написал Лимонов.

Новости
"Путин готовит новое нападение": в США предупредили Украину об угрозе

"Сразу после смерти Назарбаева разделите с Китаем Казахстан. Только не давайте Китаю выход к Каспию. Что-то вроде пакта Молотова-Риббентропа о разделе Казахстана. Дайте китайцам восток", - призвал писатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне войска России отработали захват стран Балтии.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
37
44
Смешно
2
Интересно
1
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги