"Начиная с Харькова": скандальный писатель призвал Россию к захвату части Украины

Скандальный российский писатель и политический деятель Эдуард Лимонов призвал РФ к захвату всех территорий Украины, где большинство граждан разговаривают на русском языке.

Такое заявление он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter, дав "совет" России также по Казахстану.

"Завещание, вдруг не доживу. Возьмите в Россию все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова", - написал Лимонов.

"Сразу после смерти Назарбаева разделите с Китаем Казахстан. Только не давайте Китаю выход к Каспию. Что-то вроде пакта Молотова-Риббентропа о разделе Казахстана. Дайте китайцам восток", - призвал писатель.

ЗАВЕЩАНИЕ,вдруг не доживу.Возьмите в Россию все русскоговорящие области Украины.начиная с Харькова.Сразу после смерти Назарбаева разделите с Китаем Казахстан.Только не давайте Китаю выход к Каспию.Что-то вроде пакта Молотова-Риббентропа о разделе Казахстана.Дайте китайцам- восток — Эдуард Лимонов (@edvlimonov) 4 червня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне войска России отработали захват стран Балтии.