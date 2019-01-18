''Начали с Крыма'': главарь ''ДНР'' разразился заявлением о новом объединении Руси

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил о новом объединении Руси, которое якобы началось с аннексии РФ украинского Крыма.

"Считаю, что именно с Крыма в 2014 году началось новое объединение Руси. И я благодарен за поддержку, которая оказывается нам с самого первого дня", — сказал оккупант во время митинга в Симферополе, посвященном 365-ой годовщине Переяславской рады.

"Когда русский народ объединяется, то сильнее его в мире нет. И этот процесс начался. С честью и достоинством перенесем все испытания", — заявил Пушилин.

Денис Пушилин

В свою очередь депутат Госдумы Андрей Козенко сообщил, что считает Донбасс, Крым и Россию "единым целым".

"Сегодня Крым является частью российского государства. Уверен, что этому последуют наши братские республики. Нам искреннее хотелось бы, чтобы эта интеграция постепенно шла, и мы бы двигались к нашему объединению, подавая пример областям Украины, которые сегодня находятся под гнетом власти украинских националистов", — заявил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно президент Украины Петр Порошенко сказал, когда вернет оккупированные Крым и Донбасс.

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