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4 мая • обновлено в 22:22
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НАБУ подготовило подозрение мэру Черкасс Анатолию Бондаренко

4.2т
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Детективы НАБУ подготовили подозрение мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, который публично пошел против Кабмина и решил ослабить в городе карантин.

Как стало известно OBOZREVATEL, подозрение касается факта невнесения ведомостей в декларацию относительно автомобиля Lexus LX 570 2012 года выпуска, который был записан на мать Бондаренко Елену.

Сейчас подозрение мэру находится на согласовании у сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Анатолий Бондаренко

Анатолий Бондаренко

скриншот

НАБУ подготовило подозрение Анатолию Бондаренко

НАБУ подготовило подозрение Анатолию Бондаренко

НАБУ подготовило подозрение Анатолию Бондаренко

НАБУ подготовило подозрение Анатолию Бондаренко

Как писал OBOZREVATEL, Черкасский горсовет с 30 апреля решил выйти из карантина и открыть работу объектов торговли и сферы услуг. Фото соответствующего решения опубликовали в сети.

После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал жестко отреагировать на ослабление карантина в Черкассах, а президент Украины Владимир Зеленский даже пригрозил Анатолию Бондаренко "юридическими последствиями" за такое решение.

В ответ на это мэр Черкасс заявил, что его не запугать уголовным преследованием за смягчение ограничительных мер.

Но вскоре в сети вспомнили о том, что изначально Бондаренко придерживался совершенно другого мнения и поддерживал решение о строгом карантине во всех регионах Украины.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Анатолий Бондаренко
Место
Украина Черкассы
Теги
Специализированная антикоррупционная прокуратура Национальное антикоррупционное бюро Украины
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