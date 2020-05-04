Детективы НАБУ подготовили подозрение мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, который публично пошел против Кабмина и решил ослабить в городе карантин.

Как стало известно OBOZREVATEL, подозрение касается факта невнесения ведомостей в декларацию относительно автомобиля Lexus LX 570 2012 года выпуска, который был записан на мать Бондаренко Елену.

Сейчас подозрение мэру находится на согласовании у сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Анатолий Бондаренко скриншот

НАБУ подготовило подозрение Анатолию Бондаренко

НАБУ подготовило подозрение Анатолию Бондаренко

Как писал OBOZREVATEL, Черкасский горсовет с 30 апреля решил выйти из карантина и открыть работу объектов торговли и сферы услуг. Фото соответствующего решения опубликовали в сети.

После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал жестко отреагировать на ослабление карантина в Черкассах, а президент Украины Владимир Зеленский даже пригрозил Анатолию Бондаренко "юридическими последствиями" за такое решение.

В ответ на это мэр Черкасс заявил, что его не запугать уголовным преследованием за смягчение ограничительных мер.

Но вскоре в сети вспомнили о том, что изначально Бондаренко придерживался совершенно другого мнения и поддерживал решение о строгом карантине во всех регионах Украины.

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