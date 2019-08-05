На Житомирщине устроили массовые погромы на могилах воинов АТО: появилось видео с подозреваемым

Вандалы устроили массовые погромы на могилах воинов АТО в Новоград-Волынском на Житомирщине. Преступление произошло в ночь на 1 августа по улице Чехова на Аллее славы, и полиции уже удалось выйти на след одного из подозреваемых.

Как пишут "Факты", преступники уничтожили 15 памятников. Особо безжалостно погромщики крушили памятники бойцам, погибшим на Донбассе. Так, по данным 1ZT.UA, гранитные плиты были повалены и разбиты, также повреждена отделка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Могилы, разгромленные вандалами "Факты"

Могилы, разгромленные вандалами 1ZT.UA

Могилы, разгромленные вандалами 1ZT.UA

Проанализировав записи с городских камер видеонаблюдения, правоохранителей особо заинтересовало видео, снятое в 22:49 31 июля неподалеку от кладбища — в полутора километрах в сторону центра. Мужчина в белой футболке и кепке (появляется на седьмой минуте видео) ведет себя подозрительно: цепляется к прохожим, прыгает на проезжей части, пытается помешать движению транспорта. Поведение гражданина говорит о признаках алкогольного или наркотического опьянения.

Могилы, разгромленные вандалами 1ZT.UA

Могилы, разгромленные вандалами 1ZT.UA

Могилы, разгромленные вандалами 1ZT.UA

В полиции надеются, что жители города помогут опознать гражданина на видео. Также есть надежда, что предполагаемый вандал мог попасть на записи автомобильных регистраторов. В этой связи полицейские просят водителей, проезжавших вечером 31 июля в районе улиц Пушкина и Шевченко в Новград-Волынском, помочь следствию.

Могилы, разгромленные вандалами 1ZT.UA

Могилы, разгромленные вандалами 1ZT.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля в Одессе на проспекте Шевченко вандалы обрисовали матерными словами мемориальный камень в память о погибших защитниках Украины.

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