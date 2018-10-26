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На Житомирщине тренер развращал девочку: фото и видео

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В Бердичеве Житомирской области правоохранители задержали тренера спортивной школы, которого подозревают в развращении 11-летней девочки.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного областного управления Нацполиции, 56-летнему мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления.

"В полицию 16 октября обратилась мама ребенка с сообщением о совершении развратных действий в отношении дочери тренером спортивной школы", - сообщил начальник управления Вячеслав Печененко.

На Житомирщине тренер развращал девочку: фото и видео
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По его словам, женщина не дала этому событию огласки, поэтому это позволило нам провести ряд следственных мероприятий и зафиксировать противоправные действия мужчины.

Расследование уголовного производства начато по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины. Задержанному грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Сумщине репетитор целый год издевался над ребенком, развращая его на уроках.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Алибабаевич. Абдурахман
Алибабаевич. Абдурахман
Надеюсь в тюрьме узаконят принудительную кастрацию для подобных пидерастов.
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