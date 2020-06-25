На Закарпатье перевернулась маршрутка с людьми: есть погибшая и травмированные. Фото

На трассе Киев-Чоп, возле села Среднее Закарпатской области, перевернулась маршрутка сообщением "Ужгород-Хуст". По неофициальным данным, погибла одна женщина, еще как минимум трое пассажиров травмированы.

Авария произошла 25 исчерпывающего. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола на своей странице в Telegram. Сам факт ДТП "Суспільному Закарпаття" уже подтвердила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в области Анна Дан.

"На трассе Киев-Чоп возле села Среднее только что перевернулась маршрутка сообщением "Ужгород-Хуст". Одна женщина погибла на месте. Не меньшее трех пассажиров травмированы. Других участников аварии нет", – написал Глагола.

На Закарпатье перевернулась маршрутка с людьми Telegram/Виталий Глагола

На Закарпатье перевернулась маршрутка с людьми Суспільне Закарпаття

Предварительно, по его словам, микроавтобус съехал в отбойник и после этого перевернулся. Туда уже вызвали правоохранителей и медиков.

На Закарпатье перевернулась маршрутка с людьми Суспільне Закарпаття

На Закарпатье перевернулась маршрутка с людьми Суспільне Закарпаття

На Закарпатье перевернулась маршрутка с людьми Суспільне Закарпаття

В то же время Дан журналистам рассказала, что на месте уже работает следователь, выясняет обстоятельства ДТП. По ее словам, внутри микроавтобуса были пассажиры, однако информации о травмированных или погибших нет.

Пост журналиста Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области 25 июня столкнулись два легковых авто и автобус. В результате ДТП пострадала женщина, которая в это время переходила дорогу.