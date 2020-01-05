На войне с первых дней: появились подробности о погибшем на Донбассе бойце ВСУ

На войне за независимость на Донбассе 5 января погиб 48-летний Сергей Дичек.

Мужчина был родом из Волочиска (Хмельницкая область) и защищал Украину от оккупантов более пяти лет, передает ye.ua.

Дичек служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне. Он погиб в результате подрыва грузовика на мине. Еще один военнослужащий получил тяжелые ранения.

У мужчины осталась пожилая мать и жена, которая живет в селе Богдановка с двумя сыновьями.

Иллюстрация. Потери Украины на Донбассе Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе разгорелись кровавые бои, в результате которых один военнослужащий погиб и еще трое получили ранения.

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