На войне с первых дней: появились подробности о погибшем на Донбассе бойце ВСУ

На войне за независимость на Донбассе 5 января погиб 48-летний Сергей Дичек.
Мужчина был родом из Волочиска (Хмельницкая область) и защищал Украину от оккупантов более пяти лет, передает ye.ua.
Дичек служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне. Он погиб в результате подрыва грузовика на мине. Еще один военнослужащий получил тяжелые ранения.
У мужчины осталась пожилая мать и жена, которая живет в селе Богдановка с двумя сыновьями.
Иллюстрация. Потери Украины на Донбассе
Соцсети
Как писал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе разгорелись кровавые бои, в результате которых один военнослужащий погиб и еще трое получили ранения.
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