Под прицелом мошенников: у ''евробляхеров'' появились новые проблемы

Мошенники и дельцы начали активно наживаться на украинских владельцах "евроблях". Им предлагают снять авто с регистрации в Европе и даже подсовывают липовые документы. В свою очередь многие "евробляхеры" уже попрятали свои машины за границей или сдают их на металлолом. Подробнее — в материале OBOZREVATEL.

Оживились аферисты

Сайты бесплатных объявлений сейчас буквально завалены предложениями от мошенников, которые предлагают дистанционно снять авто на еврономерах с регистрации в странах ЕС — Литве, Польше, Словакии и так далее. За свои услуги просят 200-500 долларов.

Такими объявлениями пестрит Интернет

Павел Билецкий, руководитель закарпатского отделения общественной организации "Доступное авто" предупреждает, что нужно опасаться таких предложений и изучать законы тех стран, где зарегистрирована ваша машина.

"Например, в Литве, если ты не заплатил страховку, то твой автомобиль автоматически снимают с регистрации. Достаточно просто зайти в их реестр и распечатать выписку, предоставить ее на нашей таможне для оформления. А в Словакии снять автомобиль с регистрации без присутствия на месте самой машины просто невозможно", — рассказал OBOZREVATEL Билецкий.

Адвокат Андрей Вареник также не советует пользоваться услугами посредников. "Когда идут такие массовые процессы в стране, всегда появляются желающие на этом заработать. Поэтому тут можно попасть впросак", — отметил в беседе с нами юрист.

Также, по словам Билецкого, во Львовской области наладили мошеннический бизнес. "Там на цветном принтере распечатывают документ о том, что автомобиль поставили на украинскую регистрацию. Люди верят. А когда эта волна оформления пройдет и ваши документы начнут проверять, то выяснится, что это фальшивка. Будут неприятности", — подчеркнул Билецкий.

Попрятали во дворах европейцев

Нужно отметить, что в основном оформлять авто начали владельцы более элитных моделей. Многие, кто покупал старые "евробляхи", предпочитают сейчас их "поставить на прикол". Или даже оставить за границей.

"У нас в Закарпатье сейчас мало ездят на "еврономерах". Закон приняли неожиданно, и люди, которые на этих машинах были за границей на заработках, ездили за покупками, по делам – не смогли вернуться. Их не впускали, нужно было оставить 2 тыс. евро залога на таможне. У кого с собой такие деньги? В отличие от Польши, у нас населенные пункты Словакии и Венгрии близки к границе, многим удалось договориться и поставить автомобили под присмотром во дворах европейцев или на парковках. Но не всем", — рассказал нам Павел Билецкий.

Евробляхи оставили во дворах венгров mukachevo.net

На границе с Польшей населенные пункты находятся далеко. И многим украинцам пришлось бросать авто на парковках супермаркетов, на неофициальных парковках и даже вдоль дорог на полях и в лесополосах. Сейчас эти автомобили просто разбирают.

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Другие владельцы "евроблях" рассказывают, что сдают свои автомобили на металлолом. Например, в Харькове появились объявления о приеме авто на металл, можно заработать примерно 250 долларов.

Адвокат Андрей Вареник подчеркивает, что единственный способ вернуть транзитное авто в Украину – это растаможить его и поставить на украинскую регистрацию.

"В ином случае ваше авто так и останется в Европе. Причем искать его хозяина и пытаться вернуть ему машину назад – бессмысленно. Даже на запчасти там его могут не принять, потому что вы фактически не являетесь владельцем. Может быть на металлолом пойдет. Думаю, что уже через полгода таких автомобилей в Украине останется немного. Они будут ездить в пределах своего населенного пункта. Либо останутся те, кто будет ездить на них с риском получить большой штраф", – пояснил юрист.