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3 мая • обновлено в 22:19
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На улицы Черкасс вывели Нацгвардию и колону военной техники. Видео

19т
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На улицах Черкасс, где мэр решил отменить карантин вопреки решению Кабмина, в воскресенье, 3 мая, заметили военную технику.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал главный муниципальный инспектор города Станислав Коломиец (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Он рассказал, что Черкассы патрулируют бойцы Национальной гвардии, а на улицах ездят колонны военных машин.

В Черкассах военные патрулируют улицы

В Черкассах военные патрулируют улицы

Скрин видео

Добавим: в Черкасской области по состоянию на 3 мая было подтверждено 308 случаев COVID-19, среди которых 9 летальных.

На улицы Черкасс вывели Нацгвардию и колону военной техники. Видео

СНБО

На улицы Черкасс вывели Нацгвардию и колону военной техники. Видео

СНБО

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Анатолий Бондаренко
Место
Украина Черкассы
Теги
военные военная техника нацгвардейцы Национальная гвардия видео карантин
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