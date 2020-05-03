На улицы Черкасс вывели Нацгвардию и колону военной техники. Видео

На улицах Черкасс, где мэр решил отменить карантин вопреки решению Кабмина, в воскресенье, 3 мая, заметили военную технику.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал главный муниципальный инспектор города Станислав Коломиец (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Он рассказал, что Черкассы патрулируют бойцы Национальной гвардии, а на улицах ездят колонны военных машин.

В Черкассах военные патрулируют улицы Скрин видео

Добавим: в Черкасской области по состоянию на 3 мая было подтверждено 308 случаев COVID-19, среди которых 9 летальных.

СНБО

СНБО

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