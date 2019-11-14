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14 ноября • обновлено в 09:31
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На росТВ предложили Украине продать Донбасс

4.4т
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Российский пропагандист, автор идеи "русского мира" Сергей Кургинян нагло заявил, что у Украины якобы есть только два способа сохранить свою государственность.

Первый – федерализироваться и дать широкую автономию всем регионам, а второй – продать России временно оккупированные территории Донбасса. Нетрезвыми инициативами рупор Кремля поделился в эфире пропагандисткой программы "Вечер с Владимиром Соколовым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Еще есть время на то, чтобы признать широчайшие региональные права Львова, Одессы, южной России, южной Украины, Донбасса и других территорий. Перестроить полностью государство, удержать все", – начал выдвигать наглые ультиматумы суверенному государству Кургинян.

Война на Донбассе

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Отец "русского мира" выдвинул Украине ультиматум

"Второй вариант – отсекать чужое. Договоритесь, мой вам совет, за крупную сумму денег отдать всю "Новороссию" нам и получите какие-то преференции. Зачем вам нужны территории такие?" – добавил невменяемый идеолог путинской России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Война на Донбассе
Место
Россия
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Waix Alex
Waix Alex
Гордыня и мания величия лечится посещениями церкви.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Правильно, западную часть вернуть Польше и Венгрии, то, что большевики присоединились, Одесса, новороссия обратно в Россию оставить свидомые воебчую галичина. И восстановится историческая справедливость.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
https://www.youtube.com/watch?v=KRxny7x-JYY
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Остров невезения, укровариант)
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