На росТВ предложили Украине продать Донбасс

Российский пропагандист, автор идеи "русского мира" Сергей Кургинян нагло заявил, что у Украины якобы есть только два способа сохранить свою государственность.

Первый – федерализироваться и дать широкую автономию всем регионам, а второй – продать России временно оккупированные территории Донбасса. Нетрезвыми инициативами рупор Кремля поделился в эфире пропагандисткой программы "Вечер с Владимиром Соколовым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Еще есть время на то, чтобы признать широчайшие региональные права Львова, Одессы, южной России, южной Украины, Донбасса и других территорий. Перестроить полностью государство, удержать все", – начал выдвигать наглые ультиматумы суверенному государству Кургинян.

Война на Донбассе "Военное обозрение"

"Второй вариант – отсекать чужое. Договоритесь, мой вам совет, за крупную сумму денег отдать всю "Новороссию" нам и получите какие-то преференции. Зачем вам нужны территории такие?" – добавил невменяемый идеолог путинской России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

также Кургинян отличился заявлением о том, что без русификации Украина якобы обречена на одичание. А особенно – ее западные области.

Ранее он заявил, что если Украина не хочет потерять свои территории вплоть до Киева, то якобы обязана пересмотреть Минские договоренности и превратиться в конфедерацию с особым статусом террористических "Л/ДНР".

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