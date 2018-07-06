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На Ривненском полигоне случилось ЧП: много жертв и раненых

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На Ривненском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли и получили ранения несколько военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Запад" в Facebook. "Во время проведения занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей оперативного командования произошло событие, в результате чего погибли и получили ранения несколько военнослужащих", - говорится в заявлении.

В то же время ТСН со ссылкой на Минобороны Украины сообщает о трех погибших и девятерых травмированных. На полигоне, как выяснилось, разорвался миномет.

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Место
УкраинаРивне
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