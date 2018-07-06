На Ривненском полигоне случилось ЧП: много жертв и раненых

На Ривненском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли и получили ранения несколько военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Запад" в Facebook. "Во время проведения занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей оперативного командования произошло событие, в результате чего погибли и получили ранения несколько военнослужащих", - говорится в заявлении.

В то же время ТСН со ссылкой на Минобороны Украины сообщает о трех погибших и девятерых травмированных. На полигоне, как выяснилось, разорвался миномет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области военный МАЗ автомобильной роты ВЧ А 0709 из города Черкассы попал в ДТП, в результате чего погиб один человек.