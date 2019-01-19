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На Ривненской АЭС произошло ЧП: что случилось

4.7тЧитать материал на украинском

На Ривнеской атомной электростанции произошло ЧП — там внезапно отключили от сети питания энергоблок №3.

Аварийная ситуация произошла в ночь с 18 на 19 января, сообщает пресс-служба государственного предприятия НАЭК "Энергоатом".

"18 января 2019 года в 23:54 энергоблок №3 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) отключен от энергосети. Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ривненской АЭС до 37%. Работает комиссия", — говорится в официальном сообщении.

Ривненская АЭС

Ривненская АЭС

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В "Энергоатоме" добавили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние АЭС находится в пределах действующих норм. В компании также уточнили, что блок №1 находится на плановом капитальном ремонте, а блоки №2, 4 работают с полной нагрузкой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
УкраинаРивне
Тег
НАЭК Энергоатом
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Животные давайте закрывайте сложные атомные станции - ваш максимум это свистелка , вышиванка и чистить унитаз пану как завещал Ющенко , что сложнее это не для вас .
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Livesey David
Livesey David
Попытка декоммунизировать энергоблок не удалась, сработала защита, ну ничего, в другой раз хахлы постараются лучше.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Что случилось ,что случилось... Американские топливные элементы "глючат" . В Венгрии в своё время чуть не рвануло из-за них.
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