На Ривненской АЭС произошло ЧП: что случилось

На Ривнеской атомной электростанции произошло ЧП — там внезапно отключили от сети питания энергоблок №3.

Аварийная ситуация произошла в ночь с 18 на 19 января, сообщает пресс-служба государственного предприятия НАЭК "Энергоатом".

"18 января 2019 года в 23:54 энергоблок №3 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) отключен от энергосети. Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ривненской АЭС до 37%. Работает комиссия", — говорится в официальном сообщении.

Ривненская АЭС Укринформ

В "Энергоатоме" добавили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние АЭС находится в пределах действующих норм. В компании также уточнили, что блок №1 находится на плановом капитальном ремонте, а блоки №2, 4 работают с полной нагрузкой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 сентября в Запорожье второй энергоблок АЭС отключили от сети из-за неполадки циркуляционного насоса.

В июле сотрудники СБУ вместе с дирекцией НАЭК "Энергоатом" частично блокировали работу одной из украинских АЭС с целью предотвращения возможных взрывов из-за использования некачественного оборудования.

Эксперт по вопросам атомной энергетики Ирина Головко предупредила, что почти все блоки атомных электростанций в Украине в ближайшие годы исчерпают свой срок эксплуатации.

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