На Ривненщине мужчина пытался зарезать защищавшего мать 15-летнего пасынка, а потом себя

В Березно мужчина порезал пасынка и хотел совершить самоубийство. Acupuncture Points

В городе Березно Ривненской области 46-летний мужчина пытался напасть на сожительницу и порезал ее 15-летнего сына, после чего попытался совершить суицид.

Инцидент произошел 8 сентября, сообщается на сайте областной полиции. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Установлено, что 36-летняя местная жительница и ее сожитель отмечали 15-летие сына женщины в доме знакомых.

Вернувшись домой, около часа ночи между гражданскими супругами возник конфликт: мужчина приревновал сожительницу к присутствующему на застолье знакомому.

"Хозяйке надоели подобные сцены, и она указала благоверному на дверь. Тот собрал вещи и, схватив кухонный нож, направился в комнату к женщине", – сообщила пресс-служба полиции.

Отмечается, что мужчине помешал сын, который вступился за мать. Он получил два удара ножом. После этого нападавший вонзил нож себе между шеей и грудной клеткой.

Следы крови на полу. rv.npu.gov.ua

Нападавшему провели оперативное вмешательство и достали нож. Он находится в реанимационном отделении Березнивской центральной районной больницы.

У подростка медики предварительно диагностировали резаную рану виска и резаные-колотую рану шеи.

Осторожно! Фото 18+!

Нападение произошло в Березно. rv.npu.gov.ua

По факту покушения на умышленное убийство начато досудебное расследование с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК.

По результатам допросов и собранных вещественных доказательств будет решаться вопрос о сообщении 46-летнему жителю Березного о подозрении и избрании меры пресечения.

Известно, что мужчина выпивал и ранее совершал домашнее насилие в отношении гражданской жены, с которой проживал около года. За это привлекался к административной ответственности. По словам родственников, детей жительницы Березно злоумышленник не обижал.

Фото с места инцидента. rv.npu.gov.ua

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