На Ривненщине мужчина пытался зарезать защищавшего мать 15-летнего пасынка, а потом себя

В Березно мужчина порезал пасынка и хотел совершить самоубийство. Acupuncture Points
В городе Березно Ривненской области 46-летний мужчина пытался напасть на сожительницу и порезал ее 15-летнего сына, после чего попытался совершить суицид.
Инцидент произошел 8 сентября, сообщается на сайте областной полиции. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.
Установлено, что 36-летняя местная жительница и ее сожитель отмечали 15-летие сына женщины в доме знакомых.
Вернувшись домой, около часа ночи между гражданскими супругами возник конфликт: мужчина приревновал сожительницу к присутствующему на застолье знакомому.
"Хозяйке надоели подобные сцены, и она указала благоверному на дверь. Тот собрал вещи и, схватив кухонный нож, направился в комнату к женщине", – сообщила пресс-служба полиции.
Отмечается, что мужчине помешал сын, который вступился за мать. Он получил два удара ножом. После этого нападавший вонзил нож себе между шеей и грудной клеткой.
Следы крови на полу. rv.npu.gov.ua
Нападавшему провели оперативное вмешательство и достали нож. Он находится в реанимационном отделении Березнивской центральной районной больницы.
У подростка медики предварительно диагностировали резаную рану виска и резаные-колотую рану шеи.
Осторожно! Фото 18+!
Нападение произошло в Березно. rv.npu.gov.ua
По факту покушения на умышленное убийство начато досудебное расследование с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК.
По результатам допросов и собранных вещественных доказательств будет решаться вопрос о сообщении 46-летнему жителю Березного о подозрении и избрании меры пресечения.
Известно, что мужчина выпивал и ранее совершал домашнее насилие в отношении гражданской жены, с которой проживал около года. За это привлекался к административной ответственности. По словам родственников, детей жительницы Березно злоумышленник не обижал.
Фото с места инцидента. rv.npu.gov.ua
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