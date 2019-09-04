На Ривненщине 60 прихожан устроили бойню за храм: фото инцидента

В селе Малинск Березновского района на Ривненщине во вторник, 3 сентября, в результате конфликта возле храма между прихожанами двух конфессий пострадали 11 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Ривненской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в 7:30 в полицию поступило сообщение о том, что на дверях местной церкви неизвестные лица срезали замки, пытаясь вынести оттуда ценности, и нанесли телесные повреждения местным жителям.

На Ривненщине прихожане подрались за храм Пресс-служба Нацполиции

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что представители приходского совета Петр-Павловской прихода Ривненской епархии ПЦУ срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения.

Это привело к очередному конфликту между представителями религиозных общин, отношения между которыми обострились еще весной 2019 года. Спор возле церкви между почти 60 лицами перерос в драку, во время которой телесные повреждения в виде ушибов и ссадин получили одиннадцать местных жителей.

Следователи Березновского отделения полиции изъяли документы, которые, по словам представителей Петро-Павловской прихода Ровенской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм.

Кроме того, правоохранители открыли уголовные производства по ст. 125 УК Украины по факту нанесения телесных повреждений.

На Ривненщине прихожане подрались за храм Пресс-служба Нацполиции

На Ривненщине прихожане подрались за храм Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Тернопольщине в селе Венятинцы Залещицкого района священники подрались в храме во время богослужения.

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