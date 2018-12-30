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На Прикарпатье произошло смертельное отравление: среди пострадавших — ребенок

1.7тЧитать материал на украинском

В Ивано-Франковской области в селе Братковцы Тисменицкого района четверо человек отравились неизвестным веществом, один из них погиб.

Как передает городской портал 0342.ua со ссылкой на Управление по вопросам гражданской защиты населения, сообщение об отравлении поступило утром 29 декабря. На место ЧП прибыли врачи, полицейские, спасатели и аварийная бригада газовой службы.

По приезду они обнаружили с признаками отравления 47-летнюю женщину, ее 10-летнюю дочь и 54-летнего сожителя. Еще мертвым был найден 49-летний житель села Лозановка Приморского района Запорожской области.

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По предварительной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее госпитализировали с признаками отравления легкой степени. У ее дочери было отравление средней степени, у сожителя — отравление средней степени тяжести и алкогольное опьянение. Причина отравления устанавливается.

На Прикарпатье произошло смертельное отравление: среди пострадавших — ребенок

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области учеников госпитализировали с отравлением из-за выходки 13-летней ученицы.

Место
УкраинаИвано-Франковск
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