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На Полтавщине произошло вооруженное нападение на банк: что известно

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В Хороле Полтавской области вооруженный мужчина совершил разбойное нападение на банк.

Преступление произошло во вторник вечером, 11 декабря. Как сообщил источник OBOZREVATEL, в отделение "Полтава-Банк" вошел неизвестный. Угрожая пистолетом, преступник заставил работников банка отдать ему деньги, после чего скрылся. Сумма, которую забрал злоумышленник, на данный момент неизвестна.

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Данные о нападавшем также отсутствуют. Известен лишь приблизительный рост злоумышленника – приблизительно 175 см.

На Полтавщине произошло вооруженное нападение на банк: что известно

Гугл. Карты

На Полтавщине произошло вооруженное нападение на банк: что известно

Гугл. Карты

Хорольские правоохранители данное происшествие OBOZREVATEL подтвердили: "Забрали деньги. Все живы", - рассказал наш собеседник.

В самом банке, куда позвонили наши журналисты, комментировать ситуацию отказались: "Пока ничего не можем вам сказать, извините", - сообщила нам сотрудница.

Ранее сообщалось, что на проспекте Лобановского в Киеве неизвестные ограбили водителя Volkswagen на "евробляхах". Бандиты отобрали у мужчину сумку, в которой было 15 тыс. долларов. Преступники были задержаны полицией.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
ЭксклюзивКриминал
Место
УкраинаПолтава
Тег
криминал
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
А че жpать?Где pаботать?Оpужия валом,а заpаботать негде.Даже поpядочному каpманнику нечего далать-лопатники у лохов пустые,Домушники взяв хату и поглядев на баpахло не то что ничего не беpет,а еще и свои 500 гpивень оставляет на макаpоны хозяину..Майдан бля...Война,епть..
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