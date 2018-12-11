На Полтавщине произошло вооруженное нападение на банк: что известно

В Хороле Полтавской области вооруженный мужчина совершил разбойное нападение на банк.

Преступление произошло во вторник вечером, 11 декабря. Как сообщил источник OBOZREVATEL, в отделение "Полтава-Банк" вошел неизвестный. Угрожая пистолетом, преступник заставил работников банка отдать ему деньги, после чего скрылся. Сумма, которую забрал злоумышленник, на данный момент неизвестна.

Данные о нападавшем также отсутствуют. Известен лишь приблизительный рост злоумышленника – приблизительно 175 см.

Гугл. Карты

Гугл. Карты

Хорольские правоохранители данное происшествие OBOZREVATEL подтвердили: "Забрали деньги. Все живы", - рассказал наш собеседник.

В самом банке, куда позвонили наши журналисты, комментировать ситуацию отказались: "Пока ничего не можем вам сказать, извините", - сообщила нам сотрудница.

Ранее сообщалось, что на проспекте Лобановского в Киеве неизвестные ограбили водителя Volkswagen на "евробляхах". Бандиты отобрали у мужчину сумку, в которой было 15 тыс. долларов. Преступники были задержаны полицией.