На Одесщине пропала девочка: на трагедии решили подло нажиться

Полиция установила преступника, который пытался обогатиться за счет родителей пропавшей в Одесской области Даши Лукьяненко.

Как сообщил в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, матери ребенка позвонил неизвестный, который за освобождение потребовал 10 тысяч долларов США.

"Уже сегодня утром (17 июня. – Ред.) этот 24-летний неоднократно судимый отморозок был установлен и задержан в Николаевской области", - отметил он.

Даша Лукьяненко

Преступник объяснил, что его товарищи из колонии попросили по "конференц-связи" связаться с родителями пропавшего ребенка, чтобы заработать денег.

"Что дальше с ним, по моему убеждению, он за мошенничество и вымогательство денег должен поехать к своим "друзьям по совместной конференции", если это поддержит прокурор", - добавил Аброськин.

Он подчеркнул, что поиски ребенка продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, к поиску девочки подключены полиция, сотрудники Нацгвардии, водолазы и авиация.

Приметы Даши: на вид девочке 11-13 лет, ростом около 140 сантиметров, худощавая, русые волосы, карие глаза. Одета в белую футболку с рисунком розового фламинго, светло-розовые шорты, черные босоножки, при себе имела сумочку с разноцветными блестками. Полиция, хоть и задействовала огромные силы, ход поисков не комментирует.

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