На Львовщине зверски убили влюбленную пару подростков: появились жуткие детали

Двое влюбленных подростков, жестоко убитых в городе Золочев Львовской области, перед смертью оставили записки, в которых жаловались, что им угрожает опасность.

Как сообщают "Надзвичайні новини", 15 марта 15-летняя Анастасия Гетьман и 17-летний Юрий Дацкив вышли на прогулку и бесследно исчезли. В найденных записках говорилось, что если они не вернутся до 7 утра на следующий день, то тогда их разыскивать по координатам.

Только через две недели в одном из сел в лесу нашли могилу с телами подростков.

Тела пары сбросили в яму, полили бензином и подожгли

"Уже точно известно, что могилу для детей убийцы подготовили заранее. Сначала в глухой лес принесли орудие убийства, а потом заманили сюда парня с девушкой. Злоумышленники битами забили детей до смерти, а тела сбросили в яму, полили бензином и подожгли", – говорится в расследовании.

Убийцами оказались двое местных наркоторговцев 18 и 19 лет. По данным полиции, они заставляли подростков продавать наркотики. У задержанных изъяты как наркотические вещества, так и орудия преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, местная прокуратура готовит подозрение в двойном убийстве и торговле наркотиками.

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