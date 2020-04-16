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16 апреля • обновлено в 20:16
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На Херсонщине взорвался военный грузовик с боеприпасами. Фото

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В Херсонской области 16 апреля во время транспортировки взорвались боеприпасы

Детонация произошла около 12:00 после возгорания военного грузовика, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

На Херсонщине взорвался военный грузовик с боеприпасами

В ГБР уточнили, что во время движения военной техники к месту дислокации произошло возгорания военного автомобиля "КрАЗ", которым управлял военнослужащий ВСУ. В кузове находились боеприпасы, которые сдетонировали и спровоцировали взрыв.

На Херсонщине взорвался военный грузовик с боеприпасами

Пострадавших среди личного состава военнослужащих и гражданского населения нет.

На Херсонщине взорвался военный грузовик с боеприпасами

ГБР открыло уголовное производство по части 1 статьи 412 (неосторожное уничтожение оружия, боеприпасов, средств передвижения или другого военного имущества, которое повлекло убытки в крупных размерах) УК. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают причины возгорания.

На Херсонщине взорвался военный грузовик с боеприпасами

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области во время плановых учений ВСУ взорвался миномет. В результате трагедии скончался 24-летний военный, еще восемь человек получили ранения.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований пожар взрыв
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