На Херсонщине произошло массовое отравление: пострадали дети

В Херсонской области в местном пансионате "Буревестник" отравились 14 детей, которых срочно доставили в больницу.

ЧП произошло 24 июля, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Всех пострадавших доставили в инфекционное отделение Скадовской центральной районной больницы с признаками пищевого отравления.

Отмечается, что дети (2005-2011 годов рождения) отдыхали в пансионате "Буревестник" с. Лазурное Скадовского района. На данный момент проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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