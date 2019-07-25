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На Херсонщине произошло массовое отравление: пострадали дети

1.6т Читать материал на украинском

В Херсонской области в местном пансионате "Буревестник" отравились 14 детей, которых срочно доставили в больницу.

ЧП произошло 24 июля, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Всех пострадавших доставили в инфекционное отделение Скадовской центральной районной больницы с признаками пищевого отравления.

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Отмечается, что дети (2005-2011 годов рождения) отдыхали в пансионате "Буревестник" с. Лазурное Скадовского района. На данный момент проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Скорая помощь

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Место
Украина Херсон
Теги
ГосЧС отравление дети
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