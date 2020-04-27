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27 апреля • обновлено в 16:48
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На Харьковщине пропала 6-летняя девочка: к поискам привлекли Нацгвардию и вертолеты. Фото и приметы ребенка

3.2т
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В Золочевском районе Харьковской области организовали спецоперацию по поиску 6-летней Милены Шевелевой, которая 26 апреля пропала в селе Сосновка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП области, девочка вышла из дома бабушки, к которой приехала в гости, в 18:00 воскресенья и до сих пор ее никто не видел. В сети опубликовали снимки пропавшего ребенка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что к поисковой операции привлекли Национальную гвардию и подняли в небо вертолеты.

Пропавшая Милена Шевелева

Пропавшая Милена Шевелева

Приметы пропавшего ребенка:

  • на вид 6-7 лет;

  • рост 130 см, худощавого телосложения;

  • короткие светлые волосы;

  • зелено-карие глаза, носит очки.

Милена была одета в куртку сиренево-розового цвета с капюшоном, черные кроссовки "Nike" с розовыми вставками, черные спортивные штаны.

Пропавшая Милена Шевелева

Пропавшая Милена Шевелева

Facebook/Харьков Time

"На розыск ребенка по тревоге поднят личный состав Золочевского отделения и ближайших территориальных подразделений полиции. К розыскным мероприятиям также присоединились курсанты Харьковского национального университета внутренних дел и военнослужащие Нацгвардии Украины. Поисковая операция проводится с привлечением водолазов и сил авиации", – сообщают правоохранители.

Поисковая операция

Поисковая операция

Всех, кто знает или догадывается, где может находится ребенок, имеет какую-либо информацию о нем, просят сообщить по телефонам: (05764) 5-14-33, (063) 830-47-68, (05764) 5-16-63, 102 или другими доступными способами.

Пропавшая Милена Шевелева

Пропавшая Милена Шевелева

Facebook/Харьков Time

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Днепропетровщине полиция разыскивала 15-летнюю Екатерину Николаеву и 16-летнего Евгения Касинского. Дети учатся в одной школе.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Украина Харьков
Теги
пропал человек ребенок Национальная полиция Украины Национальная гвардия
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