В поселке Рогань Харьковской области двое мужчин похитили, насиловали и жестоко пытали 17-летнего парня. Подростка с тяжелыми повреждениями нашли на остановке ночью 6 мая.

Мать пострадавшего уверяет, что знает, кто расправился с ее сыном. По словам женщины, мальчику "отомстили" парень бывшей девушки и отец ее подруги, пишет 057.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

О зверских пытках и подробностях конфликта мать рассказала сама, так как сын еще не в состоянии нормально говорить.

057.ua

"Мой сын Вячеслав Тунгусков встречался с девочкой Анжелой пару месяцев этой осенью. Они расстались, но остались дружить. Ей 18, она окончила школу в том году. 4 мая они гуляли, и между Славой и Анжелой произошла ссора. Есть свидетели их ссоры. Он ее "послал". Подруга этой девочки ударила Славу сильно в пах, и он в ответ ударил ее по попе. Подруга пожаловалась своему папе, но не рассказала что ударила первой. Сына за удар по попе я не оправдываю, не подумайте. А Анжела пожаловалась своему парню Дмитрию Б., которого знает весь Рогань. 5 марта моему сыну начали звонить с угрозами от папы и парня. С 4 часов вечера он перестал выходить на связь", – поделилась мать пострадавшего.

057.ua

057.ua

Вячеслав успел рассказать матери о конфликте и угрозах, поэтому она сразу стала обзванивать друзей в поисках ребенка. Женщина рассказала, что в начале первого ночи ей позвонил прохожий, который шел мимо остановки и увидел парня без сознания.

"Мы сразу поехали туда, вызвали скорую и полицию. Скорая сразу забрала Славу в институт неотложной хирургии, а полиция приняла заявление", – уверяет женщина.

057.ua

057.ua

В больнице подростка госпитализировали начали обследовать. У парня сломаны четыре ребра, нос, гематомы по всему телу, внутреннее кровотечение в органы брюшной полости, в гайморовых пазухах и затылочной части головы. Над ним работают нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги, травматологи и хирурги. По словам врачей, реабилитация будет очень долгой.

Один из злоумышленников, парень девушки Telegram-канал "Харьков 1654"

"Слава рассказал, что несколько часов его избивали, насиловали черенком от лопаты, били арматурой, связывали руки, ноги, голову скотчем, завязывали рот, заливали водку насильно, кровь смывали тоже водкой. Ему сразу разбили об голову телефон, чтобы он не смог позвонить. На спине ему пытались вырезать лезвием слово "п***р", но смогли только букву "п". Угрожали, что он сейчас станет "кормом для рыб", они пытались срывать ему ногти на руках, говорили, что болгаркой отпилят ему ноги, снимали все это на видео, и девушка, которая ударила его в пах, была там и снимала все это на видео. При этом я звонила в этот момент, и она мне ничего не говорила", – рассказала мама пострадавшего.

Один из злоумышленников, парень девушки Telegram-канал "Харьков 1654"

Один из злоумышленников, парень девушки Telegram-канал "Харьков 1654"

Вячеслав рассказал, что его отпустили с условием, что он никому ничего не скажет, а если расскажет – "покойник". Женщина уверяет, что один из злоумышленников скрывается у девушки. А второй, как рассказали соседи, приезжал к ним домой чтобы замять дело.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство и начали расследование.

Один из злоумышленников, парень девушки Telegram-канал "Харьков 1654"

"Полицейские установили, что телесные повреждения парню нанесли в ходе ссоры двое местных жителей 32 и 38 лет, с которыми он распивал алкогольные напитки. Сейчас полицией принимаются меры по задержанию злоумышленников", – говорится на сайте Национальной полиции в Харьковской области.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Один из злоумышленников, парень девушки Telegram-канал "Харьков 1654"

Как писал OBOZREVATEL ранее, журналистка Лара Логан рассказала, как пережила групповое изнасилование на переполненной людьми площади Тахрир в Каире.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!