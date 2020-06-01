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1 июня • обновлено в 08:14
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На дорогах Украины погибли 175 тысяч человек: в МВД поразили статистикой

1.1т
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За 2019 год в Украине в дорожно-транспортных происшествиях погибли 3454 человека, в том числе 166 детей.

Всего за все годы независимой Украины в ДТП погибли больше чем 175 тысяч человек, сообщил в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

Он отметил, что установление автоматического контроля за превышением скорости и других нарушений правил дорожного движения на дороге должно внесли вклад в безопасность украинских водителей.

ДТП в Украине

ДТП в Украине

"Но настоящая победа над смертельными ДТП возможна лишь в случае наведения тотального порядка с дорожной инфраструктурой, с жесточайшим контролем за невыдачей водительских прав тем, кто их не достоин и, наконец, прививания уважения к участникам движения со школьной скамьи", – сказал Геращенко.

Заместитель министра полагает, что такими мерами можно снижения смертности на украинских дорогах в два раза в течение ближайших 5 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на дорогах Киева с 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации ПДД.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Антон Геращенко
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины ДТП
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