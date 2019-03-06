На Донбассе завязались ожесточенные бои: есть потери

Двое украинских воинов получили ранения в результате обстрела оккупантов на Донбассе 5 марта.

При этом один террорист "Л/ДНР" был уничтожен, еще двое ранены. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

Всего 5 марта российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши позиции: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Лебединское; из артиллерийских систем калибра 122 мм — вблизи села Водяное; из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм — у Широкино", — говорится в сообщении.

Также под обстрел попали позиции украинских воинов в районе Песков и Авдеевки.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял подразделение украинских войск из минометов калибра 82 мм в районе села Крымское", — добавили в ОС.

Зона проведения ООС mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видео уничтожения позиции "ДНР" воинами ВСУ.

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