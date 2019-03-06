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На Донбассе завязались ожесточенные бои: есть потери

25.4тЧитать материал на украинском

Двое украинских воинов получили ранения в результате обстрела оккупантов на Донбассе 5 марта.

При этом один террорист "Л/ДНР" был уничтожен, еще двое ранены. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

Всего 5 марта российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши позиции: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Лебединское; из артиллерийских систем калибра 122 мм — вблизи села Водяное; из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм — у Широкино", — говорится в сообщении.

Также под обстрел попали позиции украинских воинов в районе Песков и Авдеевки.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял подразделение украинских войск из минометов калибра 82 мм в районе села Крымское", — добавили в ОС.

Зона проведения ООС

Зона проведения ООС

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видео уничтожения позиции "ДНР" воинами ВСУ.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР"Новости ДНР
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Погибенко Олег
Погибенко Олег
Одужуйте хлопці. Перемога буде за нами!
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Нещадим Сергей
Нещадим Сергей
#200_бригада А ось і підтвердження не забарилося про знищення позиції воїнами 30 ОМБр та нових пару контрактників у безславну бригаду. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!🇺🇦 Ютуб-канал, все цікаве там 👇🏿 https://m.youtube.com/cha…/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg/featured
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Stasinenko Yevhen
Stasinenko Yevhen
Хороший кацап - мертвый кацап. Воины ОС правильной дорогой идут, беспощадно уничтожая российскую плесень, нарост на теле нашей, Украинской Родины!
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