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14 мая • обновлено в 16:30
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На Донбассе в ходе учений погибли военные ВСУ: заявление штаба ООС

3.5т
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13 мая во время плановых занятий в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое военнослужащих.

Об этом 14 мая сообщил пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook. Отмечается, что обстоятельства гибели защитников до сих пор выясняются.

"На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

На Донбассе погибли воины ВСУ

На Донбассе погибли воины ВСУ

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Командование объединенных сил также выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.

Отметим, что имен погибших военнослужащих в сообщении не назвали. В то же время ранее стало известно, что 13 мая в зоне проведения ООС на Донбассе погибли двое Героев – солдат с Винниччины Александр Карпика и майор Андрей Суприган.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в среду, 13 мая, российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
погибли военные ООС Вооруженные силы Украины
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