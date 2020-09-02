На Донбассе умерла террористка из батальона "Гиви". Фото

На Донбассе покончила с собой террористка Ольга Ярославцева.

На временно оккупированной территории Донецкой области умерла террористка Ольга Ярославцева. Она была медсестрой в батальоне "Сомали" ликвидированного главаря оккупантов Михаила Толстых ("Гиви").

Причиной гибели преступницы стал суицид, написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Ярославцева была членом бандформирования "Сомали" Telegram-канал Анатолия Штефана

Террористка "ДНР" Ярославцева покончила с собой Telegram-канал Анатолия Штефана

"200 бригада. 25-26.08.2020 Ольга Ярославцева пошла на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Предварительно суицид", – написал он.

Также известно, что Ярославцева была внесена в базу на сайте "Миротворец". В ее досье содержится информация о том, что 38-летняя террористка была родом из Донецка, она являлась близкой подругой боевика Гасанова.

Сообщение о смерти террористки "ДНР" в соцсети Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL:

в конце августа на Донбассе умер 45-летний террорист "ДНР" Руслан "Беркут" Сааков, который входил в круг общения ликвидированного главаря боевиков Михаила Толстых "Гиви".

Также в августе скончался 49-летний российский террорист Владимир Калыга ("Колыма"). Он воевал против Украины в составе бандформирования "Спарта", которым руководил ликвидированный оккупант Арсен Павлов ("Моторола").

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