На Донбассе умер соратник террориста "Моторолы". Фото

На Донбассе умер террорист из батальона Моторолы.

На временно оккупированном Донбассе умер 49-летний российский террорист Владимир Калыга ("Колыма"). Он воевал против Украины в составе бандформирования "Спарта", которым руководил ликвидированный оккупант Арсен Павлов ("Моторола").

Как сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), Калыга приехал на восток Украины из российского Краснодара. За свои военные преступления он был внесен в базу сайта "Миротворец".

Наемник на фото вместе с ликвидированным "Моторолой" Telegram-канал Анатолия Штефана

Террорист Владимир Калыга Telegram-канал Анатолия Штефана

"200 бригада, или "гражданская" война. 13.08.2020 года Владимир "Колыма" Калыга из города Краснодара пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Не боевой. Обстоятельства требуют уточнения", – написал защитник.

Известно, что до вторжения на Донбасс террорист работал охранником, уборщиком мусора и грузчиком.

Страница боевика "Спарты" в соцсети Telegram-канал Анатолия Штефана

Сообщение о смерти "Колымы" Telegram-канал Анатолия Штефана

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