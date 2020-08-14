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На Донбассе умер соратник террориста "Моторолы". Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
2,4 т.
На Донбассе умер террорист из батальона Моторолы

На Донбассе умер террорист из батальона Моторолы.

На временно оккупированном Донбассе умер 49-летний российский террорист Владимир Калыга ("Колыма"). Он воевал против Украины в составе бандформирования "Спарта", которым руководил ликвидированный оккупант Арсен Павлов ("Моторола").

Как сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), Калыга приехал на восток Украины из российского Краснодара. За свои военные преступления он был внесен в базу сайта "Миротворец".

Наемник на фото вместе с ликвидированным "Моторолой"

Наемник на фото вместе с ликвидированным "Моторолой" Telegram-канал Анатолия Штефана

Террорист Владимир Калыга

Террорист Владимир Калыга Telegram-канал Анатолия Штефана

"200 бригада, или "гражданская" война. 13.08.2020 года Владимир "Колыма" Калыга из города Краснодара пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Не боевой. Обстоятельства требуют уточнения", – написал защитник.

Известно, что до вторжения на Донбасс террорист работал охранником, уборщиком мусора и грузчиком.

Страница боевика "Спарты" в соцсети

Страница боевика "Спарты" в соцсети Telegram-канал Анатолия Штефана

Сообщение о смерти "Колымы"

Сообщение о смерти "Колымы" Telegram-канал Анатолия Штефана

Террористы Моторола и Калыга

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 6 августа на Донбассе умер российский террорист Максим Максимов с позывным "Пуля". Эта потеря оккупантов является небоевой, предварительно известно, что боевик покончил с собой.

  • Напомним, с начала действия перемирия на Донбассе российские террористы "Л/ДНР" уже понесли потери в количестве девяти человек убитыми и 15 ранеными. Все они небоевые.

УкраинаРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассетеррористы "ДНР"Анатолий ШтефанАрсений Павлов (Моторола)
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  2. Расследования