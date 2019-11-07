Только обручился: названо имя молодого героя, погибшего на Донбассе

В четверг, 7 ноября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был убит солдат 92 бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Герман Бродников.

Об этом сообщили на странице ОМБр в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Конечно, на войне нет правил или, как говорится, все методы действенны. Но, назвать зверским поступок наемников, которые сегодня 7 ноября 2019 безжалостно убили нашего собрата, а трех ребят ранили, это ничего не сказать. Это не люди, это – звери в человеческом обличье", – отреагировали побратимы убитого.

На Донбассе погиб Герман Бродников Facebook 92 бригады

В бригаде сообщили подробности гибели военного: "Сегодня инженерное отделение одного из механизированных батальонов бригады выполняло задачи по обеспечению лесом-булыжником своего подразделения для инженерного оборудования позиций. И в момент, когда наши собратья у ВОПа выгружали древесину, враг среди белого дня прицельно произвел два выстрела из установки ПТУР. Одна ракета попала точно в машину УРАЛ, у которой и работали защитники".

На Донбассе убили молодого воина ВСУ Цензор.НЕТ

На Донбассе убили молодого воина ВСУ 24 канал

Отмечается, что погибший воин пришел на войну за независимость Украины в 2016 году. Его охарактеризовали как преданного и верного товарища и патриота.

В сети также сообщили подробности об убитом. Парень за две недели до гибели обручился со своей возлюбленной. Ему было всего 23 года.

На Донбассе убили молодого воина ВСУ Facebook Лилии Рагуцкой

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября на Донбассе также были ранены четверо бойцов ВСУ. Террористы Путина обстреляли позиции украинских защитников возле Майского, Зайцево, Крымского, Песков и Водяного.

7 ноября штаб ООС сообщил об одном убитом и четверых раненых воинах.

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