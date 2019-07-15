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На Донбассе трагически погиб защитник Украины: кто он

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В понедельник, 15 июля, вследствие обстрела террористов "Л/ДНР" на Донбассе погиб старший солдат Дмитрий Лисовол.

Он являлся военнослужащим 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Уточняется, что украинец погиб от ранений, полученных во время обстрела в районе Авдеевки.

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Иллюстрация. Потери Украины на Донбассе

Иллюстрация. Потери Украины на Донбассе

Соцсети

Дмитрий Лисовол

Дмитрий Лисовол

facebook.com/pressjfo.news

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего. Светлая память воину! Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!" – сказано в сообщении.

Как добавил координатор группы "Информационное сопротивление-ЮГ" Сергей Братчук, украинский защитник родился 24.10.1987 года. У него остались сын и дочь.

Напомним, 15 июля террористы семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. В этот день еще один украинский военный получил ранение.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Новости Донбасса смерть Вооруженные силы Украины фотографии
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