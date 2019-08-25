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На Донбассе трагически погиб 20-летний морпех: появилось фото героя

1.7т Читать материал на украинском

В воскресенье, 25 августа, в результате обстрела террористов на Донбассе погиб военнослужащий 35-й бригады Морской пехоты Вооруженных сил Украины Виталий Собко.

Он был из города Лановцы Тернопольской области, сообщает на странице в Facebook Ланивецкий районный военный комиссариат.

20-летний защитник Украины получил смертельное ранение во время выполнения обязанностей военной службы в зоне проведения операции Объединенных Сил.

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Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Виталия. В скорби и молитве низко склоняем головы, отдавая дань памяти верного сына Украины. Вечная память и слава герою!" – сказано в сообщении.

На Донбассе трагически погиб 20-летний морпех: появилось фото героя

facebook.com/laniveckijk

Напомним, пресс-центр ООС сообщал, что во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести. Во время эвакуации в медицинское учреждение один из них от полученных ранений скончался.

На Донбассе трагически погиб 20-летний морпех: появилось фото героя

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Стало известно, что за период с марта 2019 года, когда было объявлено перемирие, по июль на Донбассе погибли 49 украинских воинов и еще 307 получили ранения.

  • Всего война за независимость Украины, которая уже более пяти лет идет на Донбассе, унесла жизни 3012 воинов.

  • С начала 2019 года по состоянию на 23 августа Объединенные силы потеряли на Донбассе 71 военнослужащего, 31 из них – после вступления президента Владимира Зеленского на пост главнокомандующего ВСУ.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины смерть фотографии Новости Донбасса
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Малолетний ублюдок пришел убивать несвидомых сограждан и словил заслуженную награду-земля стекловатой, гори в аду
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Мне всё больше нравится -подло))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Отлично, лишний повод для нерабов брякнуться на колени))))
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