На Донбассе террористы устроили подлые обстрелы сил ООС: карта

В зоне проведения Операции обьединенных сил на Донбассе в субботу, 3 августа, террористы восемь раз нарушали режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-служба ООС в Facebook, российские наемники обстреливали позиции украинских военнослужащих из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Марьинки - из стрелкового оружия;

рядом с Павлополем - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 6 раз:

неподалеку Крымского - из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Майорск - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;

на окраине Пивденного - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;

рядом с Травневым - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новогородского - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

При этом за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. Также с начала текущих суток террористы четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрелы позиций украинских защитников:

вблизи Верхнеторецкого - с миномета калибра 82 мм;

дважды в районе населенного пункта Пески - из стрелкового оружия;

рядом с Широкином - из стрелкового оружия.

Отмечается, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, с момента нового перемирия, с 21 июля, террористы несколько дней воздерживались от провокаций, но иногда единичные обстрелы все же были. В Генштабе считают, что такие действия нельзя считать срывом "Минска".

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