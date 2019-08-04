На Донбассе террористы устроили подлые обстрелы сил ООС: карта

В зоне проведения Операции обьединенных сил на Донбассе в субботу, 3 августа, террористы восемь раз нарушали режим прекращения огня.
Как сообщает пресс-служба ООС в Facebook, российские наемники обстреливали позиции украинских военнослужащих из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:
вблизи Марьинки - из стрелкового оружия;
рядом с Павлополем - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 6 раз:
неподалеку Крымского - из стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Майорск - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;
на окраине Пивденного - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новолуганского - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;
рядом с Травневым - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Новогородского - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
При этом за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. Также с начала текущих суток террористы четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрелы позиций украинских защитников:
вблизи Верхнеторецкого - с миномета калибра 82 мм;
дважды в районе населенного пункта Пески - из стрелкового оружия;
рядом с Широкином - из стрелкового оружия.
Отмечается, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Как сообщал OBOZREVATEL, с момента нового перемирия, с 21 июля, террористы несколько дней воздерживались от провокаций, но иногда единичные обстрелы все же были. В Генштабе считают, что такие действия нельзя считать срывом "Минска".
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