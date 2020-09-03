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Террорист "ДНР" подорвался на своей же мине на Донбассе: оккупанты запустили фейк о ВСУ

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
1,6 т.
Террорист 'ДНР'

Стало известно о ликвидации террориста "ДНР". Pinterest

На Донбассе в районе н.п. Таврическое 31 августа погиб террорист "ДНР" Егор Нестеров.

Предварительно, наемник РФ подорвался на своей же мине, сообщил в Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Согласно сайту "Миротворец", Нестеров проживал в Донецке.

Егор Нестеров.

Егор Нестеров. Миротворец

Он родился 20.03.1969 в Макеевке Донецкой области. Террорист служил в отдельном комендантском полку 1 АК ЮВО ВС РФ (в\ч 08816).

Сторонники оккупантов распространили в соцсетях фейк, что Нестеров якобы погиб в результате "прорыва диверсионно-разведывательной группы" украинских военных.

Скриншот

Скриншот

Сообщение, которое распространили пособники террористов.

Сообщение, которое распространили пособники террористов. Telegram / Анатолий Штефан

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Министерстве обороны Украины сообщили, что около 70 украинских военнослужащих остаются пропавшими без вести на Донбассе.

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УкраинаРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассетеррористы "ДНР"Новости ДонбассаНовости ДНРАнатолий Штефан
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