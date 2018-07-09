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На Донбассе стало горячее: террористы неудачно атаковали ВСУ

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За сутки, 8 июля, противник до 21 раза увеличил количество обстрелов украинских защитников.

В результате один боец был ранен близ населенного пункта Южное, сообщает пресс-центр ООС.

На луганском направлении было тихо. Однако на горловском и светлодарском направлениях противник проявлял незначительную активность. Огонь по нашим позициям открывался в районе населенных пунктов Южное и Светлодарск. Там враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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На донецком и мариупольском направлениях прошедшие сутки были гораздо горячее. Там враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Под огнем оккупантов находились защитники Авдеевки, Марьинки, Водяного, Широкино, Лебединского, Павлополя и Талаковки. На этих направлениях потерь среди наших защитников нет.

По уточненным данным разведки, двое российских оккупантов получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля террористы "Л/ДНР" резко за сутки сократили количество обстрелов вдвое - с 30 до 13.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
" противник до 21 раза увеличил количество обстрелов украинских защитников." Вот оно чё, Михалыч, оказывается, если месяцами хуярить по жилым кварталам украинских городов, убивая украинских же граждан,то ты станешь украинским защитником
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