На Донбассе российский офицер лишился ноги на собственной мине – разведка ВСУ

В зоне боевых действий на Донбассе в результате подрыва на собственной мине один из новоприбывших российских офицеров потерял часть ноги.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, отметили в пресс-службе Минобороны Украины. По данным защитников, инцидент с оккупантом случился 27 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Противник продолжает терять личный состав в результате подрывов на собственных минно-взрывных устройствах. Так, 27 сентября в результате подрыва на мине получил тяжелое ранение с потерей части нижней конечности один из недавно прибывших во время ротации российских офицеров", – говорится в сообщении.

Украинские разведчики также отметили, что такие ЧП в рядах захватчиков случаются в связи с тем, что командование оперативной группировки российско-оккупационных продолжает использовать режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения и для минирования территорий.

Так, в течение 21-27 сентября самые интенсивные меры по сооружению окопов и блиндажей противник осуществлял на Новоайдарском, Северодонецком, Кураховском, Торезском и Мариупольском направлениях.

Кроме того, оккупанты устанавливали новые и восстанавливали старые минно-взрывные заграждения, в том числе вблизи частных домов местного населения, с использованием противопехотных мин ОЗМ-72 и ПОМ-2.

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