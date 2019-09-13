На Донбассе разгорелись тяжелые бои: убит нацгвардеец

Во время выполнения боевого задания на Донбассе 12 сентября один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб.
Об этом сообщили в пресс-службе ООС на Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды неподалеку Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
пять раз вблизи Водяного – из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Новогнатовки – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Верхнеторецкого – из стрелкового оружия;
неподалеку Авдеевки – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Гнутово – из стрелкового оружия;
неподалеку Лебединского – из стрелкового оружия;
вблизи Широкино – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
в районе Зайцево – из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Новгородского – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Новгородского – из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Майского – из минометов калибра 82 мм;
вблизи Луганского – из миномета калибра 120 мм;
неподалеку Майорска – из миномета калибра 82 мм.
Как писал OBOZREVATEL, о гибели двух военнослужащих ВСУ 11 сентября сообщили в штабе ООС. Позже стало известно, что они были морпехами.
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