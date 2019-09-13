На Донбассе разгорелись тяжелые бои: убит нацгвардеец

Во время выполнения боевого задания на Донбассе 12 сентября один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС на Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды неподалеку Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

пять раз вблизи Водяного – из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Новогнатовки – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Верхнеторецкого – из стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово – из стрелкового оружия;

неподалеку Лебединского – из стрелкового оружия;

вблизи Широкино – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

в районе Зайцево – из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новгородского – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новгородского – из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Майского – из минометов калибра 82 мм;

вблизи Луганского – из миномета калибра 120 мм;

неподалеку Майорска – из миномета калибра 82 мм.

Как писал OBOZREVATEL, о гибели двух военнослужащих ВСУ 11 сентября сообщили в штабе ООС. Позже стало известно, что они были морпехами.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!