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13 сентября • обновлено в 08:24
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На Донбассе разгорелись тяжелые бои: убит нацгвардеец

3.3т Читать материал на украинском

Во время выполнения боевого задания на Донбассе 12 сентября один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС на Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • трижды неподалеку Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • пять раз вблизи Водяного – из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Новогнатовки – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Верхнеторецкого – из стрелкового оружия;

  • неподалеку Авдеевки – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Гнутово – из стрелкового оружия;

  • неподалеку Лебединского – из стрелкового оружия;

  • вблизи Широкино – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • в районе Зайцево – из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Новгородского – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Новгородского – из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Майского – из минометов калибра 82 мм;

  • вблизи Луганского – из миномета калибра 120 мм;

  • неподалеку Майорска – из миномета калибра 82 мм.

Как писал OBOZREVATEL, о гибели двух военнослужащих ВСУ 11 сентября сообщили в штабе ООС. Позже стало известно, что они были морпехами.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Якая сумная новина.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Официальная статистика подохших ВСУшников алкашей 16-200 33-300 а неофициальная в два раза больше.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это уже шестнадцатый шмаки Рагу из ВСУшника.
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