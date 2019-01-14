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На Донбассе произошла трагедия: Украина понесла потери

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В понедельник, 14 января, в зоне проведения ООС на Донбассе вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.

Как сообщает пресс-центр Операции на странице в Facebook, в течение суток, в период с 00:00 до 18:00, противник пять раз открывал огонь по позициям ВСУ.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" террористы вели обстрелы:

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  • из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка;

  • из гранатометов — вблизи поселка Павлополь;

  • из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Старогнатовка;

  • из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Чермалык.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противником велся обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гладосово.

На Донбассе произошла трагедия: Украина понесла потери

"Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", — подчеркнули в сообщении.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем защитников Украины.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

facebook.com/pg/30brigade

Как писал OBOZREVATEL, 13 января на Донбассе разгорелись жесткие бои — террористы 10 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате один украинский военнослужащий получил ранение.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаООСВооруженные силы Украинысмерть
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
исьмо прислал офицер Вооруженных сил Украины, который проходит службу в 36-й бригаде морской пехоты, дислоцирующейся в городе Николаеве. Он подчеркнул, что не сепаратист, и не предатель. А в редакцию «Русской весны» написал потому, что украинские издания из опасений, что их обвинят в «работе на Кремль», не взялись помочь офицеру. А публикация на «вражеском сайте», возможно, поможет командованию ВСУ обратить внимание на проблему. Описывая ситуацию в бригаде, военнослужащий написал, что у половины бойцов моральный дух «на нуле». А все из-за того, что командование не уделяет должного внимания бытовым условиям личного состава, поэтому люди не желают продлевать контракты, напротив, просто мечтают уволиться как можно быстрее. На полигоне никто ничем не занимается, но бригаду в месте дислокации все равно удерживают, а вот целей не объясняют. Складывается впечатление, продолжает добровольный репортер «Русской весны», что людей намеренно изматывают: матросский и сержантский состав ходит в наряды через день, смена - 12 часов в сутки, доплат никаких за эти наряды нет. Зима на Украине выдалась суровой, а в палатках сыро и холодно из-за того, что сырыми дровами как следует протопить помещения не получается. Бойцы перманентно болеют: через одного люди кашляют или несут службу с температурой. В общем, благодаря этим «уверенным действиям власти и командования», единственное место, куда ребята готовы пойти в наступление, — это Киев», резюмировал военнослужащий.... Источник: https://politexpert.net/137253-krik-dushi-iz-zony-ato-v-vsu-gotovy-nastupat-na-kiev-chtoby-izbavit-ukrainu-ot-poroshenko?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Позвольте напомнить свино-баранам суть Минских соглашений - развести противоборствующие стороны на расстояние невозможное применение друг против друга стрелковое (в том числе крупно колиьбеного вооружения ) сосредоточить под эгидой ОБСЕ всего что стреляет дальше и как итог невозможность жертв .. но что делают хохло-свиньи - они жабьими прыжкам и занимают серую зону (благо её ни кто не охраняет и выдвигаются на позиции где их легко укантрапупивают в 200 ………. имеющие над собой флаг дауна - вы в самом деле долбаёбы……..
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Ильич Владимир, долбоебнутый свиножаб отозвался
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Livesey David
Livesey David
Каратель сдох, тоже мне трагедия.
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