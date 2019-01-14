На Донбассе произошла трагедия: Украина понесла потери

В понедельник, 14 января, в зоне проведения ООС на Донбассе вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.

Как сообщает пресс-центр Операции на странице в Facebook, в течение суток, в период с 00:00 до 18:00, противник пять раз открывал огонь по позициям ВСУ.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" террористы вели обстрелы:

из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка;

из гранатометов — вблизи поселка Павлополь;

из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Старогнатовка;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Чермалык.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противником велся обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гладосово.

"Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", — подчеркнули в сообщении.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем защитников Украины.

Иллюстрация. Война на Донбассе facebook.com/pg/30brigade

Как писал OBOZREVATEL, 13 января на Донбассе разгорелись жесткие бои — террористы 10 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате один украинский военнослужащий получил ранение.

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