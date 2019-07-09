Пятеро бойцов за сутки! На Донбассе развязались кровавые бои: подробности

Во вторник, 9 июля, в зоне проведения ООС на Донбассе пострадали пятеро украинских военнослужащих.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. Четверо бойцов получили ранения, а пятый - боевую травму.
"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке.
Так, террористы открывали огонь в районах таких населенных пунктов: Широкино, Ломакино, Водяное, Новомихайловка, Александровка, Пески, Травневое, Новолуганское и Зайцево.
"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в штабе ООС.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе в результате боев было уничтожено двух оккупантов, еще трое получили ранения. При этом потерь среди украинских воинов не было.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.