Пятеро бойцов за сутки! На Донбассе развязались кровавые бои: подробности

Во вторник, 9 июля, в зоне проведения ООС на Донбассе пострадали пятеро украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. Четверо бойцов получили ранения, а пятый - боевую травму.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке.

Так, террористы открывали огонь в районах таких населенных пунктов: Широкино, Ломакино, Водяное, Новомихайловка, Александровка, Пески, Травневое, Новолуганское и Зайцево.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе в результате боев было уничтожено двух оккупантов, еще трое получили ранения. При этом потерь среди украинских воинов не было.

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