Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Пятеро бойцов за сутки! На Донбассе развязались кровавые бои: подробности

33.4т Читать материал на украинском

Во вторник, 9 июля, в зоне проведения ООС на Донбассе пострадали пятеро украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. Четверо бойцов получили ранения, а пятый - боевую травму.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке.

Новости
Террористы "спалились" на жесткой провокации ВСУ: момент попал на видео

Так, террористы открывали огонь в районах таких населенных пунктов: Широкино, Ломакино, Водяное, Новомихайловка, Александровка, Пески, Травневое, Новолуганское и Зайцево.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в штабе ООС.

Пятеро бойцов за сутки! На Донбассе развязались кровавые бои: подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе в результате боев было уничтожено двух оккупантов, еще трое получили ранения. При этом потерь среди украинских воинов не было.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
43
18
Смешно
9
Интересно
56
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel