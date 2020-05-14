На Донбассе погибли молодые бойцы ВСУ: имена и фото Героев

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских защитников – солдат с Винниччины Александр Карпика и майор Андрей Суприган.

О потере 24-летнего военнослужащего из с. Буды Тростянецкого района сообщила пресс-служба Винницкой ОГА. Тогда как о смерти 30-летнего львовянина написал на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

Карпика погиб 13 мая при исполнении служебных обязанностей на Луганщине – вследствие попадания снайперской пули российских оккупантов. Он получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, оперативное вмешательство не спасло ему жизнь.

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При этом народный депутат Лариса Билозир на своей странице в Facebook добавила, что трагедия случилась под Катериновкой, где, кроме Александра, в результате обстрела были ранены двое украинских защитников.

"Карпика служил в 30-й бригаде Новоград-Волынского полка, в армии – четыре года. 24-летний боец еще не был женат", – написала она, опубликовав фото Героя.

Александр Карпика Facebook/Лариса Билозир

Сейчас дата и время захоронения погибшего военнослужащего уточняются.

В то же время майор Андрей Валерьевич Суприган погиб не от боевой травмы. Боец служил в 81-й десантно-штурмовой бригаде, был заместителем командира.

Андрей Суприган Facebook/Андрей Садовый

"Рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого ll и lll степени. С начала российской агрессии участвовал в боевых действиях. Выпускник Лицея имени Героев Крут и Академии Сухопутных войск. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!" – подчеркнул Садовый.

Вскоре командование ООС сообщило, что 13 мая во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое военнослужащих.

"На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", – говорится в информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в среду, 13 мая, российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения.

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