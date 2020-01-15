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15 января • обновлено в 21:31
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Террористы понесли потери на Донбассе: офицер ВСУ озвучил цифру

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Российские оккупационные войска потеряли 3 террористов на Донбассе в результате взрывов.

Об этом сообщил в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). По его данным, оба смертельных инцидента произошли во вторник, 14 января.

"Согласно уточненной информации, потери российско-оккупацинных войск 14 января составили: бесповоротных (200) – 3. 1 – 2 ОМСБр (нарушение мер безопасности со взрывчатым веществом). 2 – 7 ОМСБр (подрыв на собственном НВП)", – написал Штефан.

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Террористы понесли потери на Донбассе

Террористы понесли потери на Донбассе

novosti.dn.ua

Личные данные погибших террористов пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в 2019 году в войне на Донбассе погибло 111 украинских воинов, в то время, как Россия потеряла от 300 до 620 человек.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Опа ну наконец-то ,а то долго перемогу придумывал, на сайтах РусВесна и новости новороссии, сообщили об одном погибшем, так что дырявый не накручивай.
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Во, гарная новина. Россия потеряла целый полк. На жалость, сведения секретные-молодцы киборги.
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скоро Перемога
скоро Перемога
Штирлицу ещё далеко до Дмитра Потерьнет Тымчука. Слабенько.
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скоро Перемога
скоро Перемога
Кастрюлеголовые, а помните как укроразведка периодически вкидывала ошуительные истории про то, как наши военные поехали за водкой на БТРе, заехали на минное поле и подорвались и прочие интересные истории, а потом тёрли свои фантазии? :))
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