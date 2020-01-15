Террористы понесли потери на Донбассе: офицер ВСУ озвучил цифру

Российские оккупационные войска потеряли 3 террористов на Донбассе в результате взрывов.

Об этом сообщил в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). По его данным, оба смертельных инцидента произошли во вторник, 14 января.

"Согласно уточненной информации, потери российско-оккупацинных войск 14 января составили: бесповоротных (200) – 3. 1 – 2 ОМСБр (нарушение мер безопасности со взрывчатым веществом). 2 – 7 ОМСБр (подрыв на собственном НВП)", – написал Штефан.

Террористы понесли потери на Донбассе novosti.dn.ua

Личные данные погибших террористов пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в 2019 году в войне на Донбассе погибло 111 украинских воинов, в то время, как Россия потеряла от 300 до 620 человек.

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