На Донбассе погиб воин ВСУ: названо имя Героя

Российские оккупанты 3 марта убили на Донбассе одного украинского защитника. Им оказался 25-летний воин ВСУ Владимир Черненко.
Гибель Героя подтвердили на официальной странице Черниговского областного военного комиссариата в Facebook.
На Донбассе погиб воин ВСУ
"Цензор.НЕТ"
"Командование Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки с глубоким прискорбием сообщает, что 3 марта во время обстрела позиций Вооруженных сил Украины вооруженными формированиями Российской Федерации погиб старший сержант Владимир Черненко, 28.01.1995 года рождения. Военнослужащий в/ч А4427", – говорится в сообщении.
Владимир Черненко был призван на военную службу по контракту 1 марта 2017 года Новгород-Северским объединенным городским военным комиссариатом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта один украинский воин погиб и еще пятеро получили ранения в результате боевых действий на Донбассе. Всего за сутки вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня.
Ранее российские оккупанты вблизи села Нижнетеплое управляемой противотанковой ракетой уничтожили украинский грузовик КрАЗ с бойцами ВСУ.
В результате удара один воин погиб, двое получили ранения, еще двое – контужены.
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