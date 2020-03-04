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4 марта • обновлено в 12:48
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На Донбассе погиб воин ВСУ: названо имя Героя

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Российские оккупанты 3 марта убили на Донбассе одного украинского защитника. Им оказался 25-летний воин ВСУ Владимир Черненко.

Гибель Героя подтвердили на официальной странице Черниговского областного военного комиссариата в Facebook.

На Донбассе погиб воин ВСУ

На Донбассе погиб воин ВСУ

"Цензор.НЕТ"

"Командование Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки с глубоким прискорбием сообщает, что 3 марта во время обстрела позиций Вооруженных сил Украины вооруженными формированиями Российской Федерации погиб старший сержант Владимир Черненко, 28.01.1995 года рождения. Военнослужащий в/ч А4427", – говорится в сообщении.

Владимир Черненко был призван на военную службу по контракту 1 марта 2017 года Новгород-Северским объединенным городским военным комиссариатом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина Чернигов
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Как подох, так сразу имя сразу известно стало, а так кличками прикрываются.
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