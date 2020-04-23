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23 апреля • обновлено в 08:57
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На Донбассе нашли новейшее вооружение России. Фотофакт

2.3т
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине обнаружила новые доказательства российского военного присутствия на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщила украинская активистка и волонтер Олеся Татарин, которая опубликовала некоторые части отчета миссии ОБСЕ.

"10 марта с помощью беспилотного аппарата миссии ОБСЕ были обнаружены новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы СБ-636 "Свет-kу", РБ-341V "Леер-3" и Р-934Б "Синица", расположенные на южной окраине Луганска, 13 км от линии боевого соприкосновения, на временно оккупированной Россией территории. Данные комплексы стоят на вооружении российской армии и на экспорт не поставлялись", – говорится в сообщении.

Российские наемники на Донбассе

Российские наемники на Донбассе

Также 16 марта беспилотник миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Южная Ломоватка обнаружил новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2" и станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

Военная техника РФ на Донбассе

Военная техника РФ на Донбассе

Военная техника РФ на Донбассе

Военная техника РФ на Донбассе

Кроме того 5 апреля в районе Светлодарска ВСУ сбили современный российский БПЛА "Застава" Bird Eye 400, изготовленный на Урале.

Российский беспилотник

Российский беспилотник

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России 22 апреля восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, за что и поплатились – наши подразделения ранили двух наемников.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс военная техника
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Комментарии
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0
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Юг Руси
Юг Руси
Вот где реально "в00руженные формирования России"! https://youtu.be/piv0Hy_v6d4
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0
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А где "армия Путина"? Не получилось сфотографировать? Российское оружие в Донбассе есть, однозначно! Но вы же все время орете про российскую армию, а где она?
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Andria Viktor
Andria Viktor
Кристина Cтефанова, там росс.отпускники,не хватало ещё армия питаров.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
1000 танков о которых говорил порошенко всё ещё ищут или уже уничтожили?
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