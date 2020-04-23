На Донбассе нашли новейшее вооружение России. Фотофакт

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине обнаружила новые доказательства российского военного присутствия на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщила украинская активистка и волонтер Олеся Татарин, которая опубликовала некоторые части отчета миссии ОБСЕ.

"10 марта с помощью беспилотного аппарата миссии ОБСЕ были обнаружены новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы СБ-636 "Свет-kу", РБ-341V "Леер-3" и Р-934Б "Синица", расположенные на южной окраине Луганска, 13 км от линии боевого соприкосновения, на временно оккупированной Россией территории. Данные комплексы стоят на вооружении российской армии и на экспорт не поставлялись", – говорится в сообщении.

Российские наемники на Донбассе

Также 16 марта беспилотник миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Южная Ломоватка обнаружил новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2" и станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

Военная техника РФ на Донбассе

Военная техника РФ на Донбассе

Кроме того 5 апреля в районе Светлодарска ВСУ сбили современный российский БПЛА "Застава" Bird Eye 400, изготовленный на Урале.

Российский беспилотник

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России 22 апреля восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, за что и поплатились – наши подразделения ранили двух наемников.

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