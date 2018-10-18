На Донбассе ликвидирован террорист "Востока": офицер ВСУ показал фото

На Донбассе был ликвидирован еще один террорист, воевавший за "ДНР", Сергей Кибкало их Енакиево.

"Бригада-200 14 октября пополнилась очередным бойцом, Кибкало Сергей из Енакиево. НЗФ "Восток". Все будет Украина и победа за нами!" - сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Кибкало был занесен в базу "Миротворца". Ему было 24 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что "Л/ДНР" напали на Объединенные силы на Донбассе.