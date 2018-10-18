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На Донбассе ликвидирован террорист "Востока": офицер ВСУ показал фото

5.2тЧитать материал на украинском

На Донбассе был ликвидирован еще один террорист, воевавший за "ДНР", Сергей Кибкало их Енакиево.

"Бригада-200 14 октября пополнилась очередным бойцом, Кибкало Сергей из Енакиево. НЗФ "Восток". Все будет Украина и победа за нами!" - сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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Кибкало был занесен в базу "Миротворца". Ему было 24 года.

На Донбассе ликвидирован террорист "Востока": офицер ВСУ показал фото
На Донбассе ликвидирован террорист "Востока": офицер ВСУ показал фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что "Л/ДНР" напали на Объединенные силы на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анатолій Штефан
Место
Украина
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
А хуйня бабы еще нарожают.
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Ботексный ХЛО Вован, Сколько свiдомого бидла записано в батальоны небесной скотни? Строевая часть украинских батальонов небесной скотни работает планово.
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