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31 марта • обновлено в 15:24
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На Донбасс прибыли кадровые военные России

2.5т
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Российские кадровые военные прибыли на Донбасс в составе диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар.

Об этом сообщает украинская разведка, передает пресс-служба Минобороны Украины.

Отмечается, что российские военные прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ.

Российские военные на Донбассе

Российские военные на Донбассе

EMPR

Также противник усилил свои передовые позиции артиллерийскими и минометными подразделениями и расчетами противотанковых ракетных комплексов.

В Минобороны добавили, что украинские защитники находятся на своих позициях и готовы прицельным огнем ответить на любые враждебные вооруженные провокации и заставить противника соблюдать тишину.

Сводка ООС

Сводка ООС

Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне боевых действий на Донбассе 31 марта воин ВСУ подорвался на противопехотной мине и получил серьезную травму. Погибшим оказался младший сержант 57-й ОМБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко 36-летний Владимир Мовчанюк.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
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Комментарии
48
118
Смешно
3
Интересно
1
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11
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
боятся украинские керманычи, что придется ответить за содеянное, поэтому и выдумывают всяку хню себе в оправдание... но не отбрешутся, кара неизбежна...
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2
0
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
"Украинская разведка" это почти как "британские ученые", только тупее
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6
1
Перемога скоро
Перемога скоро
ХОЗЯИH хOXЛОВ, у них ещё СБУ есть. Сейчас не знаю, но при Грицаке они знатно отжигали. А самое смешное, что это основные спецслужбы какой-никакой, но страны. :)
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3
1
Перемога скоро
Перемога скоро
И что в этом такого? На сколько я понимаю, вы же шесть лет с Россией воюете? :)
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4
1
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