На Донбасс прибыли кадровые военные России

Российские кадровые военные прибыли на Донбасс в составе диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар.

Об этом сообщает украинская разведка, передает пресс-служба Минобороны Украины.

Отмечается, что российские военные прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ.

Российские военные на Донбассе EMPR

Также противник усилил свои передовые позиции артиллерийскими и минометными подразделениями и расчетами противотанковых ракетных комплексов.

В Минобороны добавили, что украинские защитники находятся на своих позициях и готовы прицельным огнем ответить на любые враждебные вооруженные провокации и заставить противника соблюдать тишину.

Сводка ООС Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне боевых действий на Донбассе 31 марта воин ВСУ подорвался на противопехотной мине и получил серьезную травму. Погибшим оказался младший сержант 57-й ОМБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко 36-летний Владимир Мовчанюк.

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