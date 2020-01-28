"На десерт – салют из АК": оккупанты устроили детям военный фестиваль в Крыму. Фото

Российская армия продолжает проводить в аннексированном Крыму мероприятия для детей, на которых учит их воевать.

Очередной такой "военно-спортивный фестиваль" состоялся в ялтинском Приморском парке. Об этом пишет Telegram-канал "Криминальная Украина" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Авторы назвали такие учения русской версией своеобразного праздника для "будущих патриотов".

Оккупанты в Крыму учат детей войне Telegram/Криминальная Украина

"В программе: выступление взрослых дядек, которые рассказали о "победе" – деды воевали и мы будем", – говорится в сообщении.

В частности, оккупанты проводили для детей разного возраста мастер-класс по строевой подготовке, учили разборке-сборке АК, а также стрелять.

"На десерт – салют из АК и РПК. Все лучшее – детям", – иронично подчеркнули в посте.

Оккупанты в Крыму учат детей войне Telegram/Криминальная Украина

Оккупанты в Крыму учат детей войне Telegram/Криминальная Украина

Оккупанты в Крыму учат детей войне Telegram/Криминальная Украина

Оккупанты в Крыму учат детей войне Telegram/Криминальная Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились жуткие фото, на которых запечатлены дети из оккупированного Россией Крыма. На кадрах они одеты в военные формы и учатся копать окопы.

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