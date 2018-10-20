На Черкасщине произошло смертельное ДТП с группой из 17 детей: фото и видео 

В Черкасской области под Жашковым произошло ДТП, в которое попала группа детей, один ребенок погиб.

Как сообщил в Facebook помощник начальника областного управления ГСЧС Константин Проценко, 20 октября около 16:20 на 155-м километре трассы Киев-Одесса столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и грузовик.

В салоне автобуса находились школьники из поселка Ракитное Киевской области (чтобы посмотреть видео с места ЧП, проскрольте страницу до конца).

"Группа, 17 детей и трое взрослых, возвращалась домой из Умани, где они были на экскурсии", - уточнил Проценко.

В больницу доставили двух 13-летних девочек и водителя автобуса. Позже одна из двух девочек умерла, так и не придя в сознании после аварии.

Состояние мужчины врачи оценивают, как тяжелое.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда ''Дизель Шоу'' Марина Поплавская погибла в ДТП. Уже озвучена возможная причина аварии.